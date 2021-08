Oggi visita ad Appiano, domani esami. GdS: “Tre strade per il futuro di Eriksen”

Nella giornata di ieri, Christian Eriksen è tornato a Milano e incontrato Beppe Marotta. Il danese oggi farà visita ai compagni ad Appiano

Matteo Pifferi

Nella giornata di ieri, Christian Eriksen è tornato a Milano e incontrato Beppe Marotta. Il danese oggi farà visita ai compagni ad Appiano mentre per domani sono attesi gli esami cardiologici. "Terrorizzato dall’idea di incrociare giornalisti e telecamere, ieri mattina il danese è comunque entrato in sede, accompagnato dall’agente Martin Schoots, e ha avuto un colloquio con l’amministratore delegato Beppe Marotta. Toni sereni, grande cordialità, curiosità di riabbracciare i compagni e pure di conoscere di persona Simone Inzaghi: così è apparso Eriksen, lui che l’ultima volta che era stato in città era il giorno della festa scudetto, il 23 maggio", spiega infatti La Gazzetta dello Sport.

Per Eriksen, ora, si profilano tre opzioni: domani il danese effettuerà i primi test l'esito dei quali chiarirà se ci sono possibilità concrete di vederlo, in futuro, in campo con la maglia dell'Inter.

"Se il responso sarà positivo, Christian potrà togliere il defibrillatore e puntare a rientrare in campo nel giro comunque di almeno sei mesi; in caso di esito negativo, almeno in Italia non potrà più giocare a calcio; e poi c’è la terza possibilità con un responso intermedio: senza un responso definitivo - situazione migliorata ma con tracce dell’infiammazione ancora presenti – si opterà per nuovi test in autunno, rimandando così la decisione sul futuro di Christian", chiosa la Rosea.