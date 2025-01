Vi abbiamo riportato già in esclusiva il design delle maglie che indosserà l'Inter nella prossima stagione: la prima sarà la classica nerazzurra, la seconda sarà bianca con alcuni dettagli azzurrri, blu e verdi acqua. La terza sarà di colore grigio e arancione, la quarta invece è dedicata alle Olimpiadi: presenta la linea ACG, acronimo di All Conditions Grar, realizzata anche per un uso outdoor. Nella foto presenti anche prima e seconda. ACG è rappresentato dal triangolo che sarà presente al posto del comune baffo Nike.