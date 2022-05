Inter, incontro con Pastorello per Esposito. Può essere subito inserito in un affare

L'attaccante in prestito al Basilea rientrerà all'Inter e potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a un centrocampista

L'Inter è molto attiva per rinforzare la squadra di Inzaghi, la dirigenza nerazzurra dovrà anche sistemare i vari prestiti che rientreranno alla base. Tra questi anche Esposito dopo la stagione in Svizzera al Basilea.

"A inizio settimana c’è stato un incontro tra Ausilio e Pastorello, in cui si è parlato soprattutto di Esposito, in questa stagione in prestito al Basilea. L’attaccante potrebbe rientrare alla base ed essere utilizzato come contropartita tecnica in altre operazioni. La prima idea interista è quella di inserirlo nell’affare Asllani con l’Empoli", riporta il Corriere dello Sport.