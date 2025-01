Il gruppo FC32 è in trattativa con la famiglia statunitense Platek per rilevare le quote dello Spezia Calcio. Con la squadra terza in classifica in serie B e i lavori di ammodernamento dello stadio “Alberto Picco” in fase di...

Fabio Alampi Redattore 30 gennaio - 22:05

Il gruppo FC32 è in trattativa con la famiglia statunitense Platek per rilevare le quote dello Spezia Calcio. Con la squadra terza in classifica in serie B e i lavori di ammodernamento dello stadio "Alberto Picco" in fase di completamento, il club ligure sarebbe pronto a passare di mano.