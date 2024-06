L'attaccante di proprietà dell'Inter, lo scorso anno alla Sampdoria, torna in Serie A e sarà il rinforzo per l'attacco dei toscani

L'Inter inizia a piazzare qualcuno dei suoi giovani. Dopo la buona stagione dello scorso anno con la Samp in Serie B, Sebastiano Esposito torna in Serie A.

"Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter, dopo una stagione in prestito alla Sampdoria, giocherà in Serie A nell’Empoli di Roberto D’Aversa. È il primo passo verso la riorganizzazione dell’organico da parte del nuovo d.s. Roberto Gemmi. L’Empoli aveva tenuto caldo questo nome fin da prima del termine della stagione. Ancora c’era Accardi. Con l’Inter si era parlato anche di Stankovic, il giovane portiere sempre in prestito quest’anno alla Samp. Ma su questo profilo non ci sono ancora conferme", scrive La Gazzetta dello Sport.