Euro 2020, Lukaku è il migliore di Danimarca-Belgio: l’interista premiato dalla UEFA

L'attaccante dell'Inter e del Belgio Romelu Lukaku è stato premiato come miglior calciatore del match del Parken contro la Danimarca

Romelu Lukaku è stato premiato come 'Man of the match' al termine della sfida tra il suo Belgio e la Danimarca. Al Parken di Copenaghen, i 'Diavoli Rossi' si sono imposti col risultato di 2-1 grazie ai gol di Thorgan Hazard e De Bruyne.