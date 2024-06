Euro 2024 – Inter, 5 nerazzurri agli ottavi con Austria, Francia e Olanda

Il resoconto del club nerazzurro dopo le sfide di martedì 25 giugno dei Campionati Europei in corso in Germania

La Nazionale austriaca si è qualificata concludendo il girone al primo posto grazie alla vittoria contro l'Olanda: il match, giocato all'Olympiastadion di Berlino e terminato con il punteggio di 3-2, ha visto affrontarsi i nerazzurri Marko Arnautovic e Stefan De Vrij, schierati titolari dai rispettivi commissari tecnici. L'Austria si è portata in vantaggio nei primi minuti con un autogol di Malen, ha subito il pareggio di Gakpo a inizio ripresa per poi tornare avanti con la rete di Schmid. Al 75' Depay ha ristabilito la parità, durata solamente 5' e interrotta dal gol vittoria di Sabitzer. Arnautovic, pericolo costante per la difesa Oranje, è stato sostituito al 78', mentre De Vrij è rimasto in campo per tutto il match. Non impiegato l'altro nerazzurro Denzel Dumfries.