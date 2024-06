Un inizio horror, poi la rimonta all'Albania e i primi tre punti della competizione. L'Italia di Luciano Spalletti aggancia la Spagna in testa al gruppo B di Euro 2024 e sogna il primo posto nel girone. La possibilità per gli azzurri di chiudere al comando la prima fase si gioca a 3 su Snai, con gli iberici favoriti a 1,35 su Planetwin365. Per quanto riguarda la vittoria finale del torneo, Francia e Inghilterra comandano nelle quote a 5 su William Hill, seguite dalla Germania a 5,50 e dalle Furie Rosse a 7,50. Più lontana l'Italia, per cui il bis europeo paga 15 volte la posta.