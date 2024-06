Successo in extremis per la selezione lusitana, che conquista i primi 3 punti del suo Europeo dopo essere stata in svantaggio

Successo in extremis per il Portogallo che, nella sua gara di esordio a Euro 2024, batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca grazie a un gol del neo entrato Conceicao al 92'. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, la selezione ceca passa in vantaggio grazie a un destro dalla distanza di Provod. I lusitani reagiscono e trovano il pareggio pochi minuti con una sfortunata autorete di Hranac, prima del guizzo finale del figlio d'arte Conceicao.