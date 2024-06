Le scelte di Vincenzo Montella e Martinez per la gara che alle 18 mette in palio la qualificazione e il primato del Gruppo F

Il secondo match del Gruppo F di Euro 2024 in programma oggi sta per cominciare. Alle 18 si sfidano Turchia e Portogallo, in una gara che mette in palio il primato nel girone: chi vince sarà sicuro dello scettro, anche considerando il pareggio delle 15 tra Georgia e Repubblica Ceca. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro, tinte di nerazzurro con Calhanoglu dal primo minuto. In campo anche l'ex Inter Joao Cancelo nel Portogallo.