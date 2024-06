I polacchi passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Buksa, ma gli Oranje reagiscono e ribaltano il punteggio

Vittoria in rimonta per l'Olanda degli interisti Dumfries e de Vrij: gli oranje battono 2-1 la Polonia e cominciano alla grande il proprio cammino a Euro 2024. Passano in vantaggio Zielinski e compagni al 16': calcio d'angolo dalla sinistra, a centro area svetta Buksa che di testa insacca. Alla mezz'ora arriva il pareggio firmato Gakpo, e nel finale di partita ci pensa il neo entrato Weghorst a regalare il successo all'Olanda.