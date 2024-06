Dopo il gol ‘scaccia-fantasmi’ di Zaccagni contro la Croazia, Donnarumma e compagni ambiscono a riscattare una serie di prestazioni non esaltanti e a staccare il pass per i quarti di finale. L’avversario degli ottavi, però, è una Svizzera che sinora è apparsa molto solida, tanto da sfiorare l’impresa contro i padroni di casa della Germania nell’ultima giornata del Gruppo A. Secondo Betclic, in ogni caso, l’esito più probabile nei novanta minuti è un successo dei ragazzi di Spalletti, a 2.36, con il pari a 2.84 e la vittoria degli elvetici a 3.28 (per Bwin a 3.25). Italia favorita anche per la qualificazione al prossimo turno, a 1.62, contro il 2.07 della Svizzera. Tra gli interisti in maglia azzurra, Nicolò Barella e Davide Frattesi sono degli interessanti potenziali candidati per uno scherzetto a Yann Sommer. La quota-gol del primo è a 8.50, mentre il secondo è dato a 5.50.