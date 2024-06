EURO 2024 – La Germania fa paura: battuta la Scozia con un netto 5-1

Nei minuti finali del primo tempo la Scozia è rimasta in 10 per l'espulsione di Poreous: fallo a gamba tesa in area su Gundogan e rosso dopo il Var. Dal dischetto si presenta Havertz che non sbaglia. Nella ripresa il poker è firmato da Fullkrug: controllo di sinistro e tira di destro nel sette. Nel finale gli scozzesi trovano il gol della bandiera: punizione e testa di McKenna, deviazione sfortunata di Rudiger che batte Neuer. Nei minuti di recupero arriva anche il quinto gol, la firma è quella di Emre Can.