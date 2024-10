Europa League, l’Elfsborg ferma la Roma: 1-0. I risultati della II giornata

La Lazio aveva battuto in serata 4-1 al Nizza. La squadra giallorossa incappa nella prima sconfitta dall'arrivo di Juric

Nella seconda giornata di Europa League la Roma esce sconfitta per mano dell'Elfsborg. La squadra di Juric perde 1-0, prima sconfitta della sua gestione: decide il rigore segnato da Baidoo assegnato ai giallorossi per un fallo di mano di Baldanzi. In serata invece la Lazio aveva rifilato un 4-1 al Nizza con reti di Pedro, Boga e doppietta di Castellanos.