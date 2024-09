Eurorivali, il City vola in Premier: 2-1 al Brentford aspettando l’Inter

Procede spedita la marcia del Manchester City in Premier League. La squadra di Guardiola, che tra pochi giorni ospiterà l'Inter in Inghilterra, ha battuto 2-1 il Brentford nel match giocato oggi, portandosi a 12 punti in 4 partite.

Citizens in svantaggio dopo appena un minuto, ma abili a rimontare nel giro di mezzora con la doppietta del solito cecchino Erling Haaland. Un giorno di riposo in più, quindi, per gli inglesi, che torneranno in campo proprio contro l'Inter mercoledì sera all'Etihad Stadium per l'esordio stagionale in Champions League.