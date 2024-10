Martedì 15 ottobre alle 18.30 basterà un pareggio agli Azzurrini per staccare il pass per la rassegna continentale, in programma dall’11 al 28 giugno 2025 in Slovacchia.

“Ci siamo messi in una buona posizione, ma come giustamente ci ha tenuto a dire il mister il nostro pensiero deve andare solo alla vittoria. Poi sappiamo bene che in caso di vittoria della Norvegia in Irlanda la qualificazione arriverebbe già venerdì, ma abbiamo il dovere di rimanere concentrati, e poi di scendere in campo per la vittoria, perché quando si gioca per il pareggio non è mai una buona cosa. Come è una buona cosa, come ha già detto il mister, lavorare per preparare una sola partita e non due".