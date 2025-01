Ex Inter, Zarate si ritira: “Il percorso più bello della mia vita è alla fine”

"Il percorso più bello della mia vita è alla fine! Quanto è difficile scrivere queste righe, con il cuore in mano e avere i ricordi così vivi. Si conclude una tappa, nel mio caso si conclude la tappa più bella della mia vita, perché da quando sono nato, ho vissuto e respirato calcio.

Tutto quello che ho imparato nella vita è sempre stato con una palla accanto a me. È impossibile non emozionarmi nel ricordare ogni passo della mia carriera, porterò sempre nel mio cuore ogni club e ogni città in cui mi è toccato passare.