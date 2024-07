Falcao Jr: “Lukaku? Investimento a perdere, non è più quello dell’Inter”

Giuseppe Falcao, figlio dell’ex calciatore della Roma e speaker radiofonico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku al Napoli? Posso solo parlare bene di lui, per me ha fatto una stagione importante a Roma. Non parlo solo dei numeri e dei gol fatti, ma anche al ruolo che ha avuto nella squadra. Certo però è che ho delle perplessità a passare da Osimhen a Lukaku: credo sia un passo indietro, Lukaku è un classe 1993 mentre Osimhen è un calciatore in ascesa.