Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Bologna: fuori Fabbian

Alle 15 ricomincia la Serie A, la prima partita è quella tra Como e Bologna. Sono appena uscite le formazioni ufficiali, importantissime per il fantacalcio. Nel Como c'è una sola punta: gioca Cutrone, panchina per Belotti. Inizia fuori anche Da Cunha, c'è Nico Paz dal 1' nel nuovo 4-2-3-1. Nel Bologna panchina per Castro, gioca Dallinga. Dal 1' anche Odgaard, mentre inizia fuori Fabbian. Ecco tutte le scelte ufficiali: