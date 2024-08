Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Como: fuori Douglas Luiz, novità Mbangula

Prima volta in Serie A per Cesc Fabregas con il suo Como, ospite all'Allianz Stadium per la prima uscita ufficiale della Juve di Thiago Motta

Prima volta in Serie A per Cesc Fabregas con il suo Como, ospite all'Allianz Stadium per la prima uscita ufficiale della Juventus di Thiago Motta. L'allenatore bianconero sceglie a sorpresa Mbangula, gioca lui e non il nuovo arrivato Douglas Luiz sulla trequarti; fuori Danilo in difesa, c'è Gatti accanto a Bremer e Cabal a sinistra. Fabregas schiera la coppia Cutrone-Belotti in attacco, gli esterni sono Strefezza e Da Cunha e in porta gioca Reina e non Audero. Ecco le formazioni ufficiali.