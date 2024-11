Prosegue la 12a giornata di Serie A, alle 18 scendono in campo Monza e Lazio: ecco le formazioni ufficiali con novità e conferme

Prosegue la 12a giornata di Serie A, alle 18 scendono in campo Monza e Lazio. Arrivano le formazioni ufficiali con novità e conferme. Nel Monza sono in panchina Pessina e Caprari, titolari Mota e Maldini. Nella Lazio panchina per Castellanos, inizialmente riposa. Giocano Dia, Zaccagni e Pedro. C'è Marusic a destra, fuori Lazzari. Di seguito tutte le scelte dei due allenatori: