Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Monza-Roma: fuori Turati, c’è Soulé

La Serie A prosegue con Monza-Roma, calcio d'inizio alle ore 18: ecco le formazioni ufficiali per il match odierno

La Serie A prosegue con Monza-Roma, calcio d'inizio alle ore 18. Le due squadre hanno annunciato le formazioni ufficiali, ricordiamo che nei giallorossi non ci sono Hummels e Dybala. Juric schiera Soulé e Pellegrini alle spalle di Dovbyk, spazio per Koné a centrocampo. Nel Monza la novità è che gioca Pizzignacco: Turati ha avuto una contusione a un dito della mano, è out. Ecco le formazioni ufficiali: