Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Udinese: c’è Dybala, non Soulé

Prima panchina alla Roma per Ivan Juric: il tecnico sfida al suo debutto in giallorosso la sorprendente Udinese di Kosta Runjaic

Prima panchina alla Roma per Ivan Juric: il tecnico sfida al suo debutto in giallorosso la sorprendente Udinese di Kosta Runjaic. Sono uscite le formazioni ufficiali del match. Diverse sorprese tra i giallorossi: panchina per Hermoso e Koné, giocano Angelino e Pisilli. C'è Pellegrini dal 1' con Dybala dietro a Dovbyk, fuori Soulé. Nell'Udinese, ci sono sia Thauvin che Brenner alle spalle di Lucca, la novità è Ekkelenkamp dall'inizio a centrocampo.