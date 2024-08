Le scelte di Fonseca e Baroni per la gara di Serie A in programma questa sera alle 20:45 in contemporanea con Napoli-Parma

La vigilia piuttosto chiacchierata non ha di certo aiutato il Milan, che questa sera sarà di scena all'Olimpico di Roma contro la Lazio. I rossoneri, partiti col piede sbagliato in campionato, puntano a rialzarsi, non senza difficoltà e ostacoli da superare. Paulo Fonseca prova a sbrogliare la matassa, mandando un messaggio forte all'ambiente e assumendosi responsabilità importanti sulla formazione da mandare in campo.