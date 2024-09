Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Lecce: c’è Morata dal 1′

Le scelte dei due allenatori per il match che al Meazza stasera apre il turno di Serie A

Il weekend è ormai iniziato, per cui è di nuovo tempo di Serie A. Il Milan aprirà le danze stasera, ospitando il Lecce al Meazza, cinque giorni dopo aver vinto contro l'Inter. I rossoneri sperano di allungare la striscia positiva, ripartendo proprio dalla formazione che aveva affrontato la squadra di Inzaghi. Fonseca tiene infatti Morata in campo, nonostante la borsite che lo aveva colpito alla vigilia. Lo spagnolo stringe i denti e va in campo dal primo minuto.