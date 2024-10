La Prof.ssa Gloria Pelizzo, primario di Chirurgia Pediatrica al Buzzi, ha messo in luce la necessità di fornire un supporto costante: «Il dolore fisico legato alle ustioni è spesso accompagnato da stress e ansia. Questi fattori possono incidere non solo sui bambini, ma anche sulle loro famiglie, aggravando il processo di guarigione».

Partecipare alla competizione è facile: con una donazione di 20€ sulla pagina dedicata del sito di Rise Together Foundation, i partecipanti riceveranno un ticket per iscriversi a FantaCharity e potranno competere per vincere premi esclusivi come maglie autografate e indossate dai giocatori della scuderia di Giuseppe Riso, oltre a esperienze uniche negli stadi della Serie A. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 17:00 di venerdì 18 ottobre 2024.