Inter, fattore San Siro: un anno senza sconfitte casalinghe in campionato

Striscia positiva e numeri da record per i nerazzurri, che tra le mura amiche non perdono dal 17 ottobre 2020

"Un anno senza sconfitte. A San Siro, versione campionato, l’Inter non regala sorrisi agli avversari da più di 365 giorni. L’ultima volta in cui i nerazzurri hanno perso punti fra le mura amiche era stato il 17 ottobre del 2020, quando una doppietta di Ibrahimovic stese i nerazzurri (terminò 1-2 con rete di Lukaku ). Poi più nulla, 20 risultati utili consecutivi aperti e chiusi - per ora - da due pareggi per 2-2, il primo con il Parma due settimane dopo quel derby, il secondo con l’Atalanta un mese fa, il 25 settembre. In mezzo, ben 18 vittorie consecutive con gli avversari spazzati via non solo nel risultato finale, ma anche nel punteggio".