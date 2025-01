Il centrocampista turco non recupera in tempo per la gara di mercoledì sera: il punto sulle sue condizioni

Fabio Alampi Redattore 13 gennaio 2025 (modifica il 13 gennaio 2025 | 13:41)

Niente da fare per Hakan Calhanoglu: secondo quanto appurato da Fcinter1908, il centrocampista turco sarà costretto a saltare anche la gara in programma mercoledì sera contro il Bologna. Un'assenza pesante per Inzaghi, che dovrà disegnare un'Inter ancora una volta priva del suo regista titolare.

Per il tecnico nerazzurro si prospetta una nuova emergenza in mezzo al campo: come contro il Venezia, mancherà anche Henrikh Mkhitaryan, che in mattinata si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra. Nulla di grave, ma un intoppo che lo costringerà a dare forfait contro i felsinei.