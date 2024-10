Kristjan Asllani alza bandiera bianca. Il centrocampista albanese sente ancora dolore al ginocchio e allora via al piano B per Inter-Juventus

