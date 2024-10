Vigili di campionato per l'Inter, che affronta domani sera a San Siro il Torino. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Fcinter1908, Simone Inzaghi presenterà numerose novità di formazione rispetto all'undici visto all'opera dal primo minuto contro la Stella Rossa: in difesa, davanti a Sommer, tornano Bisseck e Acerbi al posto di Pavard e de Vrij, con Bastoni confermato come terzo di sinistra. Cambi anche sulle fasce: giocheranno Darmian e Dimarco. In mezzo al campo ci saranno ancora Calhanoglu e Mkhitaryan, in un reparto completato da Frattesi con Zielinski inizialmente in panchina. In avanti torna la ThuLa, con Thuram e Lautaro che si riprenderanno una maglia da titolare.