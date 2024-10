Dopo quanto accaduto nelle ultime settimane, nel tifo organizzato dell'Inter l'imperativo è voltare pagina. In ogni modo possibile, non lasciando nulla al caso, nel tentativo di ricostruire dalle macerie lasciate dai recenti accadimenti. Il nuovo corso inaugurato di recente ha mandato anche in soffitta il nome 'Curva Nord' e il relativo striscione che fino a poco fa accompagnava ogni trasferta nerazzurra.

Lo scioglimento ha portato a un restyling che porta il nome di 'Secondo Anello Verde', come annunciato proprio dai canali attraverso i quali i membri del direttivo da sempre veicolano i loro messaggi. E oggi, come testimonia lo scatto di Fcinter1908.it, compare per la prima volta anche il bandierone che sostituisce il vecchio striscione. Scritta bianca ben evidente su sfondo nerazzurro a strisce verticali. Servirà ovviamente anche altro per lasciarsi il passato alle spalle, ma anche la forma vuole la sua parte.