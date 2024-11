Esultanza estrema per l'ex allenatore nerazzurro al terzo gol della sua squadra, quello che è servito a battere il Trabzonspor sul filo di lana

È finita 3 a 2 al 102esimo, dopo un recupero infinito, la partita tra Trabzonspor-Fenerbahce, match del campionato turco che ha fatto tribolare José Mourinho . Al 42esimo aveva segnato Fred ma al 59esimo era arrivato il pari di Banza su rigore e poco dopo un altro rigore aveva permesso alla squadra di casa di passare in vantaggio, due a uno e doppietta per Banza.

L'ex Inter Dzeko aveva rimesso le cose a posto al 75esimo pareggiando la partita. Amrabat, ex Fiorentina, all'ultimo minuto ha regalato i tre punti al Fenerbahce mandando in visibilio la squadra. E l'esultanza di Mourinho è stata clamorosa, di quelle che si fanno per un'impresa.