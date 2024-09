A pochi minuti dal fischio d'inizio di Manchester City-Inter, Rio Ferdinand ha parlato ai microfoni di Prime Video. Queste le dichiarazioni dell'ex difensore: "Spero che vinca l'Inter! No, scherzo, non mi interessa. Ovviamente sono dell'altra squadra di Manchester però il City è una squadra fantastica, credo sarà una partita veramente complicata per l'Inter, ma hanno esperienza, hanno già giocato in passato contro il City. Sono due squadre che si conoscono bene, secondo me sarà una bella partita interessante anche sotto l'aspetto tecnico".