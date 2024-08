Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Ciro Ferrara, ex calciatore, ha parlato così dell'impatto di Antonio Conte sul Napoli: "Antonio è stato bravo, ha restituito entusiasmo e voglia di crederci. Il lavoro è lungo, lui ha esperienza e saprà fare nel modo migliore. Il passaggio non è da una partita all’altra ma da una stagione e una gestione all’altra. Ci vuole tempo per un allenatore ad entrare nella testa dei giocatori e viceversa: non è soltanto l’interpretazione del sistema di gioco. Ci vuole tempo, lo sappiamo, ma di tempo non ce n’è in un campionato di questo livello.