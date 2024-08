Fifa, Bank of America sponsor ufficiale Mondiali 2026

Fifa e Bank of America - sottolinea la Federcalcio mondiale - collaboreranno per sostenere la crescita del gioco e l'impatto del torneo sui tifosi di calcio di tutte le età, abilità e background. L'accordo con la Fifa durerà fino al 2026. Celebrando l'accordo, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dichiarato di "essere estremamente entusiasti di dare il benvenuto a Bank of America come sponsor globale di questa Coppa del Mondo. L'impegno di Bank of America per il coinvolgimento della comunità sia a livello nazionale che globale è in linea con i nostri obiettivi per il torneo e oltre, mentre il suo sostegno alla Fifa a livello internazionale è una pietra miliare per la nostra organizzazione, poiché continuiamo a servire il nostro gioco a beneficio del mondo intero".