Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Daniele Filisetti ha fatto alcune considerazioni in vista dell'inizio del prossimo campionato:

L'Atalanta si avvicina per lottare per lo Scudetto?

"Manca ancora qualcosa, per ora no. Manca chi ti sa risolvere la partita da solo nei momenti difficili. Non ha poi la personalità ancora di Inter, Juve, Milan. Lo stanno creando ora ma arriverà".