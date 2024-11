A distanza di mesi, emerge finalmente la verità sull'incredibile rigore concesso alla Fiorentina contro l'Inter per la respinta di Sommer

A distanza di mesi e mesi, emerge finalmente la verità sull'incredibile rigore concesso alla Fiorentina contro l'Inter per la respinta di pugno di Sommer. Graziano Cesari, nell'ultima puntata di Pressing, ha svelato un retroscena che riguarda la posizione della maggior parte degli arbitri di Serie A. Tutti contrari al rigore fischiato contro il portiere nerazzurro, unico nel suo genere.

"Durante il ritiro estivo degli arbitri è nato veramente un caso perché molti arbitri non erano assolutamente d'accordo con la decisione presa in Fiorentina-Inter dell'anno scorso e dicevano che quello di Sommer non fosse assolutamente rigore. Dicevano che lo scontro con l'attaccante fosse assolutamente inevitabile dopo aver preso il pallone. Era uno scontro di gioco", le parole dell'ex arbitro.