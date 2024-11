Grande entusiasmo a Firenze in vista del match contro i campioni d'Italia, in programma domenica primo dicembre

Sale l'attesa a Firenze in vista di Fiorentina-Inter, in programma domenica primo dicembre. I tifosi hanno risposto con grande entusiasmo, e i biglietti stanno andando a ruba: già esauriti alcuni settori del Franchi, si va verso il sold out.

Così scrive Tuttosport: "Mancano ancora 9 giorni ma a Firenze è già febbre Inter. Stanno andando a ruba i biglietti per la super sfida in programma al Franchi il 1° dicembre tra la Fiorentina e i campioni d'Italia: già esauriti i settori Curva Ferrovia (che per i lavori di ristrutturazione nell'altra curva ospita i club della Fiesole), Maratona laterale, Maratona e Tribuna esterna a dimostrazione del clima di grande entusiasmo e fiducia che circonda la squadra viola attualmente seconda in classifica assieme alla stessa Inter, all'Atalanta e alla Lazio".