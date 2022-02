Floccari: “Inter in difficoltà dal punto di vista fisico. Ha dimostrato però…”

Le considerazioni dell'ex attaccante sui nerazzurri dopo il pareggio del Ferraris col Genoa

Sergio Floccari, ex attaccante, negli studi di DAZN è tornato su Genoa-Inter di ieri sera. Queste le sue considerazioni: "Il Genoa ha fatto una gran bella partita, molto attenta, grintosa e intensa. Da qui in avanti serviranno gol e vittorie, ma contro l'Inter resta una grande prestazione. L'Inter sta facendo fatica in tutte le fasi. La squadra è un po' in difficoltà dal punto di vista fisico, fa fatica a ribaltare il campo e spesso è molto lunga. Dal punto di vista della mentalità, nonostante tutte le difficoltà, l'Inter ha dimostrato di esserci".