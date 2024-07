Sono giorni di discussioni accese nei grandi salotti del calcio italiano. La Nazionale guidata da Luciano Spalletti ha giocato un Europeo brutto e deludente. L'eliminazione ad opera della Svizzera è stata la ciliegina sulla torta di un percorso nato male e terminato peggio. In questi giorni sono in tanti ad indicare la ricetta giusta che risolleverebbe il nostro calcio. E nel mirino delle grandi riflessioni è finito anche il ct Luciano Spalletti.

"Anziché riempirsi la bocca di parole vuote, di ringiovanimento un tanto al chilo, di talenti sprecati, ne servirebbe uno così ma i normali, in questo Paese alla rovescia, non fanno scuola, non danno titoli ai giornali, non sono tagliati per giochetti e salotti del pallone...", ha dichiarato Gianfelice Facchetti sui social, indicando come ct Claudio Ranieri.