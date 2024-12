"A Bergamo ha accusato l’arbitro La Penna di essere prevenuto e ha contestato il gol dell’ex De Ketelaere per una spinta a Theo Hernandez. Il Milan ha chiesto un parere ufficiale all’Associazione arbitri, che però, attraverso il suo referente, ha ribadito la regolarità dello stacco del belga. Prima ancora, ammettendo i meriti dell’Atalanta e rifiutando gli alibi arbitrali, Morata e Reijnders avevano sconfessato il loro allenatore. Da un’altra batosta bergamasca, 5 anni fa, cominciò la risalita verso lo scudetto 2022. Ma appunto qui si ferma l’analogia tra lo 0-5 del 2019 e l’1-2 di venerdì, contro l’Atalanta di Gasperini oggi in gara per lo scudetto. Pioli venne pubblicamente sostenuto. Adesso invece Fonseca non trova nella controversa dirigenza attuale chi si esponga per difenderlo".