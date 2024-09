Alberto Fontana, ex portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TAG24: "L'Inter è la squadra da battere, ma non credo che non avrà rivali. La partenza, dopo Europei o Mondiali, non è sempre al 100% per alcune realtà, quindi bisogna ancora attendere. Con le coppe cambia tutto ovviamente. Sono onesto, questa nuova formula ancora non l'ho ben capita (ride), ma si giocherà tanto, e le rose importanti saranno avvantaggiate; l'Inter è una di queste, come dimostra la squadra a disposizione di Inzaghi. Per vincere una competizione del genere devi essere forte, ma bisogna anche che giri tutto dalla tua parte. L'Inter ha tutti i mezzi per arrivare in fondo, abbiamo avuto modo di vederlo, lo step dei nerazzurri deve essere quello di vedere all'Europa come un posto in cui possa vincere".