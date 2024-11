"De Laurentis dice che non è rigore e Marotta dice di sì, già questo dimostra che non doveva intervenire. Il principio cardine sul quale si basa il Var, protocollo Mondiale, è intervenire in caso di chiaro ed evidente errore. Si può intervenire di più, ma poi la fluidità sarebbe messa a rischio. L'arbitro non è chiamato a decidere se c'è o meno il contatto, che è una cosa oggettiva, ma qui è chiamato a decidere se Anguissa si è comportato con negligenza, cioè ha fatto un contrasto con poca cautela. Il termine chiaro ed evidente è soggettivo. Il Var non è la moviola, non intervenire se l'errore non è chiaro ed evidente porterebbe a un principio contro al calcio. Su ogni corner ogni singola trattenuta andrebbe sindacata, tirare la maglia tecnicamente è fallo".