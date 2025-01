Vincere per dimenticare la finale di Supercoppa e riprendere subito la marcia al vertice del campionato, con l'obiettivo scudetto sempre in testa

L'Inter di Simone Inzaghi, a meno di una settimana dalla cocente delusione nella finale di Riyadh contro il Milan, torna a giocare in Serie A nella trasferta di Venezia.

I nerazzurri arrivano al Penzo in piena emergenza, viste le tante assenze in difesa, a cui si sono aggiunte quelle a centrocampo di Calhanoglu e Mkhitaryan. Per Inzaghi, dunque, scelte praticamente obbligate: davanti a Sommer si rivede Darmian, che agirà sul centro-destra, con de Vrij e Bastoni a stringere ancora i denti; in mezzo al campo, altra chance per Asllani, con Zielinski al posto dell'armeno. Taremi e Lautaro sarà la coppia d'attacco. Ecco le formazioni ufficiali: