È Davide Frattesi il protagonista del successo dell'Inter sul campo dell'Empoli: il centrocampista nerazzurro ha prima sbloccato il punteggio con un tiro fortunatamente deviato, e poi trovato il raddoppio con uno dei suoi classici inserimenti. Prima doppietta con la maglia interista per Frattesi, al terzo centro stagionale e l'undicesimo in carriera dal suo arrivo a Milano.

Raggiunto e superato il traguardo della doppia cifra, a sottolineare il suo incredibile feeling con la porta avversaria. I suoi numeri sono in costante aggiornamento, e rendono emblematico il suo rendimento: 11 gol e 8 assist in 55 presenze con l'Inter, di cui solo 16 da titolare, per un totale di 2219 minuti giocati. Un contributo in fase realizzativa ogni 116 minuti giocati: cifre da attaccante, più che da centrocampista.