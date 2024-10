Il centrocampista potrebbe essere impiegato a gara in corso con la Roma, in tal caso sarebbe titolare con lo Young Boys

Il dubbio per Inzaghi è quello se impiegare dal 1' Frattesi o utilizzarlo a gara in corso. Barella ha recuperato, ma il tecnico non vorrebbe fargli giocare 0', dovrà decidere su chi dei due puntare dall'inizio della gara contro la Roma.

"Davide Frattesi all’Olimpico ha fatto bene anche quando ci è passato di recente, con la maglia della Nazionale addosso. Quella con la quale, contro Israele (gara però giocata a Udine) ha anche segnato, come spesso gli accade quando è in azzurro. Lui, spesso e volentieri titolare per Spalletti, vuole provare a trovare sempre più spazio anche in nerazzurro. Di certo il giocatore, ragazzo intelligente e molto consapevole, ha dimostrato anche di recente, parlando proprio dal ritiro della nazionale, come capisca perfettamente la sua situazione", scrive Tuttosport.