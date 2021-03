Fresi: “Lukaku fa la differenza. L’Inter deve fare più punti possibile, il rischio…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Salvatore Fresi commenta la vittoria dell'Inter e le possibilità per i nerazzurri di vincere il titolo

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Salvatore Fresi commenta la vittoria dell'Inter e le possibilità per i nerazzurri di vincere il titolo. "Se tiene questo ritmo e continua a giocare così ce la può fare. L'unica che potrebbe dar fastidio è la Juve ma dieci punti sono tanti da recuperare. Ha i giocatori validi per cui non c'è stato bisogno di una molla in particolare. Il valore e la forza esce fuori, non c'è nulla da fare. L'attacco è super, c'è una buona difesa e anche un bel centrocampo".