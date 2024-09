"Il pensiero è andato subito alla spesa psico-fisica lasciata alle casse dell’Etihad Stadium: il prezioso pareggio in casa del Manchester City è costato energie mentali per contrastare il gioco ipnotico di Guardiola e atletiche per tenere a bada i mostri di Pep. È difficilissimo, se non impossibile, preparare un’altra sfida capitale da giocare quattro giorni dopo, come capitato all’Inter, in termini di concentrazione, applicazione, freschezza fisica. Poi i problemi di Inzaghi probabilmente in questo momento vanno oltre il semplice doppio impegno appena cominciato - il Lautaro opaco, la difesa non più ermetica, la regia meno limpida - ma di certo il calendario non aiuta".