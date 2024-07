I giocatori tedeschi ancora sotto shock per come è arrivata la sconfitta con la Spagna. Füllkrug: "Versate tante lacrime"

La Germania era un mare di lacrime dopo la batosta che ha rappresentato la sconfitta (e l'eliminazione), in casa, della squadra tedesca nei quarti giocati a Stoccarda contro la Spagna (2-1). Il modo in cui è arrivata la sconfitta, ovvero a pochi minuti dalla fine dei tempi supplementari, ha lasciato il segno nei giocatori.

Füllkug era l'immagine dello sconforto. "È triste, ma è finita e ogni secondo che passa è sempre più difficile realizzarlo. È davvero difficile da affrontare. Non c'è conforto in questo momento. Ci vorrà del tempo per superarlo", ha aggiunto.