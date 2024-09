Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il derby di Milano: "E' uno dei giorni più belli per me, sono molto contento per la squadra: era un momento in cui non eravamo felicissimi. Ma l'abbiamo preparata al meglio, lo spirito era positivo e si è visto: il gol è la ciliegina sulla torta, la squadra è stata fantastica. Non è cambiato nulla, il livello negli allenamenti è sempre stato alto: a volte ci sono situazioni in cui il risultato mette dubbi su tutto. Abbiamo capito la serata, gli attaccanti sono stati fantastici: è un giusto punto di partenza.